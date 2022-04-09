Тегеран, , 07:32 — REGNUM 8 апреля правительство Пакистана официально разрешило торговлю с Исламской Республикой Иран в рамках бартерного механизма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министерство торговли Пакистана издало нормативный приказ (SRO), официально разрешающий бартерную торговлю с Ираном. «Бартерная торговля имеет огромное значение для увеличения региональной торговли, а также преодоления валютных и других проблем», — заявили в министерстве.

Рахим Хайят Куреши, посол Пакистана в Иране, назвал это решение отрадным событием, заявив, что посольство осуществляет данный план совместно с министерством иностранных дел и другими соответствующими учреждениями.

Куреши призвал частный сектор сделать шаг вперед и воспользоваться предоставленной возможностью.

Он заявил, что посольство будет готово оказать всю возможную помощь частному сектору в этом отношении. «Посольство с нетерпением ожидает возможность принять различные палаты, особенно Ассоциацию экспортеров риса Пакистана (REAP) в Тегеране, чтобы придать дополнительный импульс экспорту в Иран», — отметил посол.