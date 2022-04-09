Киев, 9 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Планы Киева по физической ликвидации российских солдат после окончания спецоперации раскрыл депутат Верховной рады Валентин Наливайченко 8 апреля в эфире телеканала «Апостроф».

Nalyvaichenko.org Депутат украинского парламента Валентин Наливайченко

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По словам Наливайченко, Украина наладила сотрудничество со спецслужбами США и Великобритании. Специалисты спецслужб помогут устанавливать личности военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине.

Наливайченко поясняет, что после установления личности все военнослужащие должны быть найдены и привлечены за якобы совершённые ими военные преступления. Депутат выразил уверенность в том, что Верховной раде нужно принять закон, позволяющий жестоко карать российских военнослужащих после окончания спецоперации.

При этом Наливайченко уточняет, что если возможности привлечь российского военного к ответственности в рамках судебного заседания будет невозможно, то его надо будет уничтожить физически.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий оправдание действий России на Украине.