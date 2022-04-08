Москва, 8 апреля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Украинские власти удерживают в морских портах страны 77 судов из 18 зарубежных стран, сообщил вечером 8 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он уточнил, что уходу этих судов из украинских портов препятствуют минные заграждения и угроза обстрела, созданные военными Украины.

«В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств», — сказал Мизинцев.

При этом он напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают морской гуманитарный коридор для движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Однако киевские власти по-прежнему уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов, продолжая использовать иностранные суда и их экипажи как живой щит.