Улан-Батор, 8 апреля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. В столице Монголии 7 апреля прошел митинг «Давайте прекрасно жить в Монголии». Более 3000 человек, большую часть из которых составляли студенты, требовали от властей принять меры против роста цен. Участники держали плакаты с надписями «А король голый», «Государство насилует нас», «Сократите налоги», «Рост цен — это уже слишком», «Я врач, но я голодный».

Флаг Монголии

Митинг, который начался днем 7 апреля, продолжился до ночи 8 апреля. Около 4 часов утра монгольские силовики разогнали участников акции протеста. Задержаны более 50 человек.

«Вечером четверга в митинге начали объединиться молодые люди. Эти люди начали устраивать провокации, нападали на сотрудников правоохранительных структур, 18 из них были пьяны», — заявили в Главном полицейском управлении Монголии.

Тем временем в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как полицейские бьют участников акции протеста, отказавшихся разойтись.

Главное полицейское управление отвергает обвинения в адрес полицейских.

«Во время вчерашнего митинга семь полицейских получили травмы головы, сломаны ноги и руки. Несколько участников задержано за сопротивление органам милиции. Некоторые участники забросали камнями полицейский автомобиль», — заявила пресс-служба Главного полицейского управления.

Мирный митинг продолжился 8 апреля. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Овун-Эрдэнэ встретился с участниками митинга и извинился за нарушения, допущенные милицией во время ночного разгона.

В поддержку митинга высказался ряд организаций и учебных заведений. Руководители нескольких компании Улан-Батора дали работникам оплачиваемый отпуск, чтобы они смогли участвовать в мирном митинге, некоторые вузы одобрили участие студентов в митинге и освободили их от занятий.

Отметим, в Монголии продолжается рост цен на большинство видов товаров. По данным исследования ряда экспертных организации, цены на потребительские товары выросли на 14 — 130%. Сахар, рис и бензин подорожали на 64−130%.