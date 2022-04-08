Нижний Новгород, 8 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Полицейские установили личность жителя Нижнего Новгорода, который опубликовал в интернете сообщение, направленное на дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Fas.gov.ru Штраф

Материалы в отношении 32-летнего нижегородца правоохранительные органы направили в Канавинский районный суд столицы Приволжья.

В соответствии с законодательством за совершение подобного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей.