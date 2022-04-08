Москва, 8 апреля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Украинские власти в очередной раз сорвали уже согласованный обмен военнопленными, сообщил вечером 8 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Речь идёт об обмене, запланированном на 8 апреля.

«Запланированный на 8 апреля обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся. Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что такое поведение киевских властей в очередной раз подтверждает безразличие Киева к судьбам конкретных людей — военнослужащих ВСУ.

«Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания», — подчеркнул Михаил Мизинцев.