Рим, 8 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Если Италия перестанет получать российский газ, ВВП страны при худшем сценарии вместо роста на 3% может снизиться на 0,5%, с такой оценкой выступили 8 апреля в Центробанке страны.

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Как сообщалось ранее, в министерстве экономики Италии смотрят на вещи оптимистичнее — если Италия перестанет получать российский газ, темы роста ВВП «всего лишь» снизятся (не менее чем на четверть).

Инфляция в случае прекращения поставок российского газа может составить в 2022 году около 8%, полагают эксперты Центробанка.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.