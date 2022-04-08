Москва, 8 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Украинские нацисты провели полную подготовку провокации, результатом которой должно стать массовое отравление мирных жителей ядовитыми химикатами, сообщил вечером 8 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, укронацисты заминировали хранилища токсичных химикатов на коксохимическом заводе в Авдеевке, которые планируют взорвать при заходе в город военных ДНР.

«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики», — рассказал Мизинцев.