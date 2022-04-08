Брюссель, , 21:47 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для начинающих переговоры по вступлению в ЕС, сообщает 8 апреля пресс-служба ЕК.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что торжественное вручение конверта с опросником прошло в Киеве.

«Украина принадлежит к европейской семье… И сегодня мы здесь для того, чтобы дать вам первый позитивный ответ», — сказала Урсула фон дер Ляйен украинскому президенту.

Она уточнила, что переданный ею опросник является «базой для дискуссий в предстоящие месяцы».

«Отсюда начинается ваш путь в Европейский союз», — добавила глава ЕК, пообещав ускорить процесс.

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