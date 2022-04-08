Москва, 8 апреля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. России нужно сосредоточиться на проблемах нынешнего противостояния с Западом, а из всех международных органов, которые монополизированы США и их союзниками, надо уходить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 апреля, комментируя решение о выходе России из Совета ООН по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как сообщалось ранее, после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства России в СПЧ представители нашей делегации заявили, что Россия покидает совет. Москва будет продолжать выполнять свои правозащитные обязательства, а решение о приостановке членства было неправомерным и политически мотивированным, отметили в постпредстве России при ООН.

«Досрочный выход нашей страны из Совета ООН по правам человека — это правильный и сильный политический ход. Страны незападного мира, не готовые поддерживать продолжение участия России в деятельности органов ООН, должны получить возможность почувствовать на себе, на своих проблемах, как это: остаться один на один с глобалистами, с англосаксонскими и прочими расистами, с империалистами правого политического толка.

Сегодня России нужно сосредоточиться на проблемах нынешнего противостояния с Западом. Надо победить в нём. Отовсюду, где мы не имеем сейчас возможности реально работать, из всех органов, которые монополизированы США и их союзниками, надо уходить. В системе ООН для нашей страны достаточно быть последовательной в отстаивании своих позиций в Совете Безопасности и наращивать политическую работу в рамках Генеральной Ассамблеи.

Захочет незападный мир сохранить своё право на права в принципе, ему просто придётся вновь обратиться к России. Без России защитить свои права не смогут ни Китай, ни Индия, ни Индонезия или Бразилия, ни ЮАР или Египет… Не усилит незападный мир поддержку нашей страны в противостоянии с Западом, скоро и человеков-то, чьи права призван защищать СПЧ, останется на Земле совсем мало», — отметил Михаил Демурин.