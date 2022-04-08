Лорьян, Франция, 8 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Лорьян» в первом матче 31-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Сент-Этьен». Игра пройдет в Лорьяне на стадионе «Стад де Мустуар» и начнется в 22:00 по московскому времени.

(сс) KevFB Поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене

Стартовые составы команд:

«Лорьян»: Матье Дрейер, Жюльен Лапорте, Убулан Мендес, Лео Петро, Венсан Ле Гофф, Лорен Абергель, Энцо ле Фе, Тома Монкондю, Арманд Лориенте, Ибраима Коне, Терем Моффи.

«Сент-Этьен»: Поль Бернардони, Гарольд Мукуди, Эльяким Мангаля, Микаэль Наде, Тимоте Колодзейчак, Лукас Гурна-Дуат, Риад Будебуз, Сада Тиуб, Адиль Аушиш, Буанга Дени, Энцо Кривелли.

Бригада арбитров: Рудди Буке | Гийом Дебар | Жульен Пасель.

На данный момент «Лорьян» с шестью победами и 28-ю набранными очками занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен», набрав 27 очков, располагается двумя позициями ниже.