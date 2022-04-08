Москва, 8 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Российскими подразделениями ПВО сбит украинский истребитель Су-27, сообщил вечером 8 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Су-27 ВВС Украины

Истребитель уничтожен в районе населённого пункта Новомихайловка, уточнил он.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.

Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.