Москва, 8 апреля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска был нанесён тактической ракетой «Точка-У», которая применяется на Украине только вооружёнными силами Украины, сообщил вечером 8 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

По данным российских военных, удар был нанесён одним из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, находившимся в районе посёлка Доброполье на 45 км к юго-западу от Краматорска.

«Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты «Точка-У» составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмм, образуя около 16 тысяч осколков.

Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, — её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска.

По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19 ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе.

Хочу подчеркнуть, что украинские вооруженные силы всё еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У».

Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки.

В ходе проведения специальной военной операции уничтожено восемь украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90% ракет на арсеналах.

Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остаётся высокой», — рассказал Конашенков.