Москва, 8 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Крупный склад ракетно-артиллерийских боеприпасов и авиатехника на военном аэродроме стали целями для российских ракетных ударов, сообщил вечером 8 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что речь идёт о высокоточных ракетах воздушного базирования.

«Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области», — рассказал Конашенков.