Москва, 8 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Данные радиоперехватов свидетельствуют о том, что в Мариуполе вместе с нацистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировано значительное число наёмников из нескольких стран Европы, сообщил 8 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он уточнил, что перехвачены радиопереговоры на шести европейских языках кроме украинского и русского.

«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского, ведутся ещё на шести, в основном европейских иностранных языках.

Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наёмники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан.

Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя.

С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил», — сказал Конашенков.