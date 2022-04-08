Нова-Загора, , 19:08 — REGNUM Несколько человек получили легкие травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом на болгарской международной трассе «Тракия» в районе населенного пункта Нова-Загора (Юго-Восток Болгарии). Об этом 8 апреля сообщает БТВ.

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся 40.мвд.рф

По свидетельствам очевидцев, автобус с румынской регистрацией в условиях плохой видимости на резком повороте вылетел в кювет и опрокинулся.

На момент происшествия в салоне транспортного средства находились 29 пассажиров. Все они являются беженцами из Афганистана, следовавшими из Турции в Западную Европу через Болгарию и Румынию.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается дорожная полиция Новой-Загоры. Беженцы доставлены в лагерь временного содержания.

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