Болгария, 8 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Несколько человек получили легкие травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом на болгарской международной трассе «Тракия» в районе населенного пункта Нова-Загора (Юго-Восток Болгарии). Об этом 8 апреля сообщает БТВ.

40.мвд.рф Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся

По свидетельствам очевидцев, автобус с румынской регистрацией в условиях плохой видимости на резком повороте вылетел в кювет и опрокинулся.

На момент происшествия в салоне транспортного средства находились 29 пассажиров. Все они являются беженцами из Афганистана, следовавшими из Турции в Западную Европу через Болгарию и Румынию.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается дорожная полиция Новой-Загоры. Беженцы доставлены в лагерь временного содержания.