Лондон, 8 апреля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Британия отправит Украине новую партию современных вооружений на сумму $130 млн, заявил 8 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон в Лондоне на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Dianna Bonner Борис Джонсон

«Сегодня я также могу объявить, что Великобритания направит украинским военным высококлассное оружие на 100 млн фунтов. В том числе зенитные ракеты Starstreak, летящие в три раза быстрее скорости звука, еще 800 противотанковых ракет, а также управляемые боеприпасы, способные зависать в небе, пока им не укажут цель», — сказал Джонсон.

Напомним, с 24 февраля Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.