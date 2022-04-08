Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Количество мест в вузах Петербурге для обучения на бюджетной основе в 2022 году превышает на 11% этот же показатель от 2019 года, до начала пандемии коронавируса. Об этом 8 апреля заявил председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На приёмную кампанию 2022−2023 учебных годов в этом году на очную форму обучения по бакалавриату и специалитету у нас с вами более 29 230 мест, — заявил Максимов. — По программам бакалавриата и специалитета с 2019 года по 2022 год, мы уже рассматриваем нынешнюю приёмную кампанию, количество бюджетных мест в вузах Санкт-Петербурга возросло на 10,8%, то есть практически на 11%».

Количество таких мест увеличивается в университетах и институтах Петербурга благодаря содействию различных структур. В этом принимают участие и правительство города, и Совет ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, содействие оказывает также Министерство науки и высшего образования РФ.

Отметим, что в Петербурге обучаются 360 тыс. студентов. Из них более 250 тыс. получаются высшее образование на очном отделении.