Москва, 8 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) с 1 по 7 апреля погиб 261 человек, сообщает 8 апреля пресс-служба уполномоченного по правам человека в республике.

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Уточняется, что за первую неделю апреля погибли 212 военнослужащих и сотрудников иных силовых структур, а также 49 мирных жителей.

Ещё 706 военных и силовиков получили ранения, пострадали и были ранены 276 мирных жителей.

Всего с весны 2014 года, когда украинские нацисты начали войну в Донбассе, в ДНР зарегистрировано 6271 погибший, среди которых 96 детей.