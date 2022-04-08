Галац, Румыния, 8 апреля 2022, 17:48 — REGNUM Водитель школьного автобуса из уезда Галац на востоке Румынии задержан по обвинению в совращении несовершеннолетних. Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, заявление в полицию относительно развратных действий водителя подали десятки родителей школьников одного из средних учебных заведений Галаца. Проведенная директором и педагогическим составом школы проверка частично подтвердила указанные обвинения.
Сам задержанный категорически отказывается от дачи каких-либо показаний. Ведется следствие. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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