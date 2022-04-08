Галац, Румыния, 8 апреля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Водитель школьного автобуса из уезда Галац на востоке Румынии задержан по обвинению в совращении несовершеннолетних. Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

По предварительным данным, заявление в полицию относительно развратных действий водителя подали десятки родителей школьников одного из средних учебных заведений Галаца. Проведенная директором и педагогическим составом школы проверка частично подтвердила указанные обвинения.

Сам задержанный категорически отказывается от дачи каких-либо показаний. Ведется следствие. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.