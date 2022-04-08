Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Численность постоянного населения Санкт-Петербурга за 11 лет выросла на 700 тысяч человек и достигла почти 5,6 млн человек, это следует из опубликованных Росстатом предварительных итогов Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.

Горожане на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом Петербург вошел в четвёртку регионов с высоким приростом населения России. Также высокий прирост наблюдается в Московской области — население составляет около 9 млн человек (+1,3 млн), Москве — население около 13 млн человек (+1,3 млн человек) и Краснодарском крае — порядка 5,8 млн жителей (+600 тыс. человек).

Всего в России на данный момент проживает 146,1 млн человек, в то время как 11 лет назад — 142,8 млн человек.

Отметим, что это предварительные данные, так как окончательную информацию о численности населения Росстат представит в мае 2022 года

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила в онлайн формате в 2021 году.

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