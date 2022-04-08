Бухарест, 8 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря, приговоренная на родине к тюремному сроку и задержанная накануне при попытке нелегального пересечения болгарско-греческой границы, останется под стражей на территории Болгарии до 11 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на заявление румынского министерства юстиции сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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«Необходимо некоторое время для осуществления процедуры экстрадиции, — отмечено, в частности, в документе. — Официальный Бухарест внимательно следит за соблюдением необходимых формальностей». Другой информации не поступало.

Напомним, 7 апреля Высший кассационный суд Румынии приговорил Удрю к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.