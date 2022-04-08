Экс-министр туризма Румынии останется под стражей в Болгарии до 11 апреля
Бухарест, 8 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря, приговоренная на родине к тюремному сроку и задержанная накануне при попытке нелегального пересечения болгарско-греческой границы, останется под стражей на территории Болгарии до 11 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на заявление румынского министерства юстиции сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
«Необходимо некоторое время для осуществления процедуры экстрадиции, — отмечено, в частности, в документе. — Официальный Бухарест внимательно следит за соблюдением необходимых формальностей». Другой информации не поступало.
Напомним, 7 апреля Высший кассационный суд Румынии приговорил Удрю к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.