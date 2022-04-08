Москва, 8 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Лейтенанту Росгвардии Максиму Андреевичу Концову, погибшему в бою с украинскими нацистами, посмертно присвоено звание Героя России, сообщает 8 апреля пресс-служба ведомства.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

Уточняется, что высокое звание Героя России присвоено Максиму Андреевичу Концову за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.

«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно).

Лейтенант Концов, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия. Обнаружив противника разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению ДРГ. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. «Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов», — сообщает пресс-служба Росгвардии.