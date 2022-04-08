Москва, , 17:10 — REGNUM Эксперты озабочены намерением стран ЕС ввести транспортную блокаду Калининградской области. В связи с этим особую актуальность приобретут вопросы долговременного обеспечения энергетической безопасности региона.

Атомная энергетика ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос ИА REGNUM, не планирует ли концерн «Росэнергоатом» активизировать достройку Балтийской АЭС, в Департаменте коммуникаций АО «Росэнергоатом» сообщили: «Напомним, что сооружение Балтийской АЭС было приостановлено в 2013 году. Причиной было решение стран Балтии о предстоящем выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ и десинхронизации от энергосистемы РФ. Это автоматически влечет за собой переход энергосистемы Калининградской области в изолированный режим работы. В настоящий момент потребности области полностью перекрываются существующими генерирующими мощностями».

«Вместе с тем, Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможные варианты возобновлении активной фазы сооружения Балтийской АЭС при условии обеспечения сбыта электроэнергии, которую может произвести АЭС. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что достройка АЭС потребует несколько лет», — подчеркнул директор Департамента коммуникаций АО «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

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