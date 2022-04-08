Возобновиться ли сооружение Балтийской АЭС? Комментарий АО «Росэнергоатом»
Москва, 8 апреля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Эксперты озабочены намерением стран ЕС ввести транспортную блокаду Калининградской области. В связи с этим особую актуальность приобретут вопросы долговременного обеспечения энергетической безопасности региона.
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Отвечая на вопрос ИА REGNUM, не планирует ли концерн «Росэнергоатом» активизировать достройку Балтийской АЭС, в Департаменте коммуникаций АО «Росэнергоатом» сообщили: «Напомним, что сооружение Балтийской АЭС было приостановлено в 2013 году. Причиной было решение стран Балтии о предстоящем выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ и десинхронизации от энергосистемы РФ. Это автоматически влечет за собой переход энергосистемы Калининградской области в изолированный режим работы. В настоящий момент потребности области полностью перекрываются существующими генерирующими мощностями».
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