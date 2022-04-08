Москва, 8 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Североатлантический альянс предпочитает не замечать преступления киевского режима, это для НАТО в порядке вещей, заявила 8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Её комментарий опубликован на официальном сайте МИД России и посвящён итогам заседания Совета НАТО на уровне глав МИД.

В тексте указано, что «Йенс Столтенберг постыдно уклонился от комментариев по поводу издевательств украинских боевиков над российскими военнопленными. Сказал, что он ничего об этом не знает. Или не хочет знать».

«Закрывать глаза на преступления киевского режима у НАТО в порядке вещей», — отметила Захарова.

«Зато Генсекретарь охотно рассуждал о «трагедии в Буче». По его словам, «когда и если» российские войска отступят из украинских городов, то там найдутся «массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений».

Налицо двойные стандарты, которые, очевидно, также являются «общей ценностью» для коллективного Запада», — подчёркивает официальный представитель МИД РФ.