Братислава, 8 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Словакия взамен переданных Украине старых комплексов С-300 получит от США четыре комплекса Patriot, заявил 8 апреля министр обороны страны Ярослав Надь.

Mil.ru С-300

По его словам, американские ЗРК Patriot обеспечат более высокую степень защиты, чем один «устаревший комплекс С-300»

«Четыре наилучших ЗРК Patriot последней модификации PAC 3 предоставят нам несравнимо более высокую степень защиты, чем один устаревший комплекс С-300, изготовленный в 1987 году. Речь идет об однозначном укреплении обороноспособности Словакии», — заявил Надь.

Он уточнил, что ожидает поступления ЗРК Patriot в Словакию в течение предстоящей недели.