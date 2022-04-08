София, 8 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. На операцию по снятию с мели турецкого сухогруза VERA SU, потерпевшего аварию на черноморском побережье у населенного пункта Камен-Бряг в Добричской области на северо-востоке Болгарии, София затратила 2,8 млн левов ($1,56 млн). Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра транспорта Николая Сабева сообщает софийская газета «24 часа».

(сс) Michael Marcovici Деньги

Согласно официальной информации, в указанную сумму вошел предварительный ремонт разбитого корпуса судна, откачка загрязненной воды в акватории Черного моря, а также некоторые восстановительные работы самого корабля на заводе в Варне.

Сабев «Мы осуществили полный комплекс мер по спасению VERA SU, теперь начата процедура соответствующих расходов. Уже заключен необходимый в таких случаях договор с юридической фирмой на подачу страхового иска».

Напомним, 20 сентября 2021 года в результате аварии турецкого судна VERA SU, перевозившего с Украины в Варну крупную партию минеральных удобрений, в Черное море попало несколько тонн химикатов, и было затруднено судоходство в болгарской акватории. Спасательная операция продолжалась несколько недель.