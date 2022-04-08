Хельсинки, , 16:28 — REGNUM Финляндия приняла решение о высылке двоих сотрудников посольства России и еще одному российскому дипломату отказать в продлении визы, сообщает 8 апреля канцелярия главы финского МИД.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — указано в сообщении.

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