Хельсинки, 8 апреля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Финляндия приняла решение о высылке двоих сотрудников посольства России и еще одному российскому дипломату отказать в продлении визы, сообщает 8 апреля канцелярия главы финского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — указано в сообщении.