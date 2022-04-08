Москва, 8 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent подрастают на 0,69%, до $101,27 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Новая попытка пробить поддержку уровня $100 за баррель не удалась и сейчас котировки несколько подрастают.

На рынок продолжают давить новости о новых интервенциях из запасов ряда развитых стран. Теперь и Япония решила распродать 15 млн баррелей из своих резервов.

Объем не большой, но суммарный эффект от вливаний США, МЭА и ряда американских союзников может быть значительным.

Часть трейдеров уже опасается слома долгосрочного восходящего тренда по нефти и ухода её в район $85.

Сегодня выйдут данные по количеству работающих буровых в США и Канады, которые покажут, готовы ли заокеанские компании вкладываться в наращивание добычи», — пояснил эксперт.

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