Курск, 8 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 44 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

8 апреля выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 114 тыс. 834 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 107 тыс. 754 пациента, в том числе 242 – за последние сутки.

Всего скончались 2404 человека. Подтверждено три новых летальных случая.