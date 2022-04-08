Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Свердловской области 8 апреля запустили движение по новому железнодорожному виадуку. Его появление позволит увеличить скорость и безопасность движения грузовых и пассажирских составов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Новый виадук расположен на участке Транссибирской магистрали. Его строительство реализовано в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по строительству и реконструкции искусственных сооружений. Участие в церемонии открытия приняли начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По словам чиновника, на Среднем Урале сохраняется высокий уровень сотрудничества с Российскими железными дорогами. «Крупные, капиталоемкие инфраструктурные проекты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создают новые рабочие места и увеличивают налогооблагаемую базу. Только за 2021 год инвестиционные вложения компании ОАО «РЖД» на территории Свердловской области составили около 18 миллиардов рублей», — отметил Шмыков.

Новый виадук способен выдержать движение инновационных локомотивов «Ермак» с вагонами повышенной грузоподъемности. Длина сооружения составляет 1,3 километра. Поезда смогут разгоняться до 90 км/ч.

Отметим, проект начали реализовывать еще в 2018 году. При строительстве применялись инновационные материалы и учитывались экологические требования.