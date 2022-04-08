Лондон, 8 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан будет снимать на видео процесс создания своих песен. Об этом 8 апреля пишет Daily Mail.

Эд Ширан

Как отмечает издание, таким образом Ширан решил предотвратить в будущем вероятность, что на него подадут в суд за плагиат. «Теперь я просто всё снимаю, всё на видео. К нам пришли претензии по поводу песен — мы идем, вот кадры, и вы смотрите. Вы увидите, что там ничего нет», — рассказал артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эд Ширан выиграл дело по обвинению в плагиате его песни Shape of You — процесс длился на протяжении четырёх лет. Позже музыкант записал видеообращение к музыкантам: «Я просто хочу сказать, что я не сущность, я не корпорация. Я человек, я отец, я муж, я сын. Судебные разбирательства очень неприятны. Надеюсь, после этого вердикта нам удастся избежать необоснованных обвинений. Это действительно должно прекратиться», — сказал он.