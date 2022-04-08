Будапешт, 8 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Обвинения Киева в адрес венгерских властей, после оказанной Будапештом помощи украинским гражданам и беженцам, являются неприемлемыми. Об этом 8 апреля заявил государственный секретарь министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер в эфире венгерского телеканала М1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Как отметил Менцер, в настоящее время власти Венгрии проводят самую крупную в своей истории гуманитарную акцию, в ходе которой Киеву было направлено 70 тонн гуманитарной помощи, а на венгерскую территорию прибыло свыше 500 тыс. беженцев с Украины.

При этом он подчеркнул, что Будапешт ранее выступал поддержке территориального суверенитета и целостности Украины.

«После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве… и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо. Именно поэтому мы вызвали украинского посла в Будапеште и все ей объяснили», — сказал государственный секретарь министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Венгрии вызвал украинского посла в стране Любовь Непоп после оскорбительных высказываний руководства Украины в адрес венгерских властей.

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