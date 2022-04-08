Ульяновск, 8 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают оказывать финансовую помощь пожилым гражданам, которые переболели ковидом и относятся к категории малоимущим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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По данным властей, с начала 2022 года около 1,5 тыс. граждан Ульяновской области старше 65 лет получили компенсацию за приобретённые лекарства от COVID-19.

Помимо этого, единовременная региональная выплата предусмотрена для лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания. По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия Анны Тверсковой, в 2022 году компенсацию получили 1499 человек, в 2020 году — 17 251 житель на сумму 86,3 млн рублей.

Жителям старше 60 лет, переболевшим ковидом и с доходом ниже прожиточного минимума, выплачивается 2,5 тыс. рублей. С начала 2022 года поддержка оказана 335 жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 199 139 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 191 546 человек (96,2%), умерли 4590 ковидных больных (2,3%).