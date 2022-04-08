Братислава, 8 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Власти Словакии передали Украине систему ПВО С-300, сообщило издание Noviny со ссылкой на телеканал Markiza.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс С-300

«Система ПВО С-300 тайком в течение последних двух дней была доставлена из Словакии на Украину», — приводит портал заявление из эфира.

Отмечается, что данную информацию также подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Ранее газета Politico сообщила, что Украине пока придётся подождать поставок от Германии современных боевых танков. Канцлер ФРГ, несмотря на давление со стороны ряда высокопоставленных чиновников, пока откладывает окончательное решение этого вопроса.

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