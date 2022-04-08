Бишкек, , 15:05 — REGNUM Власти Киргизии просят российское правительство провести в 2022 году очередную «миграционную амнистию» в отношении киргизстанцев, которым закрыли въезд в Россию за правонарушения. Об этом заявил председатель парламентского комитета по международным делам Чингиз Айдарбеков на встрече с послом России Николаем Удовиченко.

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Киргизский депутат отметил, что в республике положительно отнеслись к решению российских властей возобновить регулярное авиасообщение с Киргизией, после чего предложил рассмотреть вопрос о снятии для киргизстанцев ограничений на въезд в Россию через наземные автомобильные и железнодорожные пути.

Также глава комитета предложил открыть в Киргизии миграционный центр, где помимо прочего проводили бы медицинское освидетельствование киргизстанцев, желающих выехать на заработки в Россию.

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