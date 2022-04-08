Сеул, , 15:00 — REGNUM Южнокорейская писательница вошла в шорт-лист Букеровской премии. Об этом сообщает Yonhap News.

Литература

В шорт-лист была включена писательница Чон Бо Ра с произведением «Проклятый кролик», Ольга Токарчук с историческим романом «Книги Иакова», Юн Фоссе с философским романом «Новые имена: Стептология VI–VII», Миэко Каваками с романом «Небеса», Гитанджали Шри с новеллой «Песчаная гробница» и Клаудия Пиньейро с романом «Елена знает».

Известно, что писательница Пак Сан Ён, попавшая в лонг-лист премии с романом «Любовь в большом городе», не вошла в шорт-лист.

Отмечается, что писатели из Южной Кореи входят в шорт-лист Букеровской премии в третий раз подряд. В 2016 году в шорт-лист вошел роман Хан Ган «Вегетарианка», а в 2018 году — новелла «Белая книга».