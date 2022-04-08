Москва, 8 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины идут непросто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Они (переговоры) идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись», — сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри итоги переговоров с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

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