Бишкек, 8 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали бывшего заместителя председателя госсслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в незаконном выводе из страны более $360 млн (около 27,5 млрд рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 8 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По версии следствия, представители коммерческих банков, при покровительстве начальника столичного управления финполиции и заместителя председателя ГСБЭП организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных сумм денег в Китай.

Читайте также: 700 млн долларов помог вывести из Киргизии борец с финансовыми нарушениями

Установлено, что руководителями преступной группы являются двое граждан Киргизии, которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании, при содействии заместителя председателя правления «Халык банка» переводили поступающие контрабандным путем деньги из России в Киргизию, а затем на основании фиктивных и поддельных таможенных документов перечисляли их в Китай.

Сотрудники ГКНБ пытаются установить личности других граждан и чиновников, причастных к контрабанде особо крупных денежных сумм из Киргизии в КНР.

Читайте также: Обвинявшегося в отмывании $700 млн экс-главу таможни Киргизии освободили