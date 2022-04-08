Донецк, 8 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Работавший в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ житель Донецкой Народной Республики задержан за несовместимую с мандатом миссии деятельность. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По ее словам, сейчас проводится доследственная проверка, но есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал — сейчас, в частности, совершали противоправные деяния на территории республики, которые несовместимы с мандатом официальной СММ.