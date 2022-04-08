Кабул, 8 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В последние дни в Пакистане произошло много изменений: от отставки премьер-министра Имран Хана до увеличения числа смертоносных атак со стороны вооружённых оппозиционных групп, в результате которых были убиты десятки пакистанских солдат.

Пакистан

Некоторые аналитики предполагают, что кризис в стране в ближайшие месяцы усилится, а ряд политологов говорит о большой роли США в дестабилизации страны.

Мохаммад Хасан Джафари, генеральный секретарь Партии национального благосостояния Афганистана и политический аналитик, сказал в интервью «Шафакна»: «До недавних событий в Пакистане официальные лица США предупреждали лидеров правительства, чтобы они изменили своё отношение к Соединённым Штатам, но, похоже, пакистанцы уделяли этому мало внимания».

»С другой стороны, накануне этих событий Залмай Халилзад (бывший спецпредставитель США по Афганистану) встретился с генералом Камаром Джаведом Баджвой, начальником штаба пакистанской армии, и провёл переговоры, большая часть которых была посвящена внутренним делам Пакистана. Хотя якобы Халилзад и Баджва обсуждали такие вопросы, как предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане и американо-пакистанские отношения, но что более важно, это было своего рода предупреждение пакистанским военным, чтобы не допустить сближения страны с Россией и другими региональными державами», — добавил Джафари.

Ссылаясь на недавние замечания Имран Хана о вмешательстве США в дела Пакистана, Джафари сказал: «Замечания Имран Хана в некоторой степени не соответствуют действительности, но давайте не будем забывать, что события в Пакистане обычно зависят от внешней политики и вооружённых сил этой страны».

Политолог также упомянул об отношениях между правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном и добавил: «Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряют крупного сторонника на международной арене с уходом правительства Имран Хана, поддержка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) армией и разведывательной службой Пакистана будет продолжена, потому что Пакистан принимал большое участие в создании и финансировании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вы помните, как бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто в одном из интервью в 1990-е годы на вопрос о том, почему она поддерживала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признала, что план был разработан Великобританией и США, а осуществляли его Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других арабских стран. Нельзя игнорировать влияние пакистанского правительства на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента его создания», — сказал Джафари.

Что касается смещения премьер-министра Пакистана Имран Хана, эксперт заявил: «Смещение Имран Хана — это своего рода игра США в регионе, точно так же, как такая опасная игра была запущена США в Афганистане. Вы видели, какую трагедию США устроили в Афганистане после нескольких раундов переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам Джафари, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет действовать без руководства и советов пакистанских военных, которые фактически обладают такой же властью, а пакистанские военные имеют давние симпатии США и Великобритании, и решения пакистанцев не будут приниматься без их ведома».

«США хотят оставаться жандармом на Среднем Востоке и во всём мире, и не позволить ни одной стране угрожать их интересам, — уверен политолог. — Но реалии таковы, что сегодня американская гегемония потерпела неудачу, и гнилая идеология Запада больше не отвечает потребностям общества».

Ссылаясь на роль внешних факторов в формировании недавнего пакистанского кризиса, Джафари добавил: «Кризис сотворили США; вероятно, на этот раз они попытаются дестабилизировать Пакистан и поддержать экстремистские группировки в этой стране».

Он также сослался на отношения между Афганистаном и Пакистаном и негативную роль Исламабада в этих отношениях, сказав: «Огонь, который горит сегодня в Афганистане, затронет и пакистанцев. Сегодня вы видите, как движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране пытается установить в Исламабаде порядок, аналогичный тому, что царит в Кабуле. Надеюсь, этого не произойдет, но реальность такова, что сейчас в Пакистане начались политическая борьба и хаос».