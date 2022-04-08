Донецк, 8 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли 11 военных Вооруженных сил Украины. Об этом 8 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Одиннадцать военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад (ВСУ – ред.) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что НМ ДНР призывает остальных военных ВСУ последовать примеру товарищей и избежать кровопролития, сложив добровольно оружие и этим защитить свою жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс имеет агрессивный характер и не является оборонительным.

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