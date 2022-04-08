Лондон, 8 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Джон Лайдон, бывший фронтмен панк-группы Sex Pistols, назвал предстоящий шестисерийный биографический сериал Дэнни Бойла о группе Sex Pistols «фантазией среднего класса». Об этом 8 апреля рассказал портал NME.

Sexpistolsofficial.com Sex Pistols во время турне по США. 1978

В заявлении на сайте Лайдона его представитель говорит, что их «заставили поверить», что сериал будет посвящен основателю группы Стиву Джонсу и не будет «историей Sex Pistols», но это «не похоже на правду», судя по трейлеру.

«Одобрение» Джона было использовано для продажи этого сериала, в котором он не участвовал, и который был создан за его спиной», — говорится далее в заявлении. «Переписывание истории. Фантазия среднего класса. Disney украли прошлое и создали сказку, которая мало похожа на правду. Это было бы смешно, если бы не было трагично».