Рабат, 8 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Министерства иностранных дел Марокко и Израиля договорились о правилах работы визового режима между двумя странами. Об этом 8 апреля сообщает Hespress со ссылкой на заявление посла Израиля в Марокко Давида Говрина.

@DavidGovrin FPxMMCSXoAIpbcx

По его словам, две страны также договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от виз. Соглашение было подписано в рамках программы по нормализации отношений между двумя странами.

«Рад сообщить вам, что между государством Израиль и королевством Марокко было подписано соглашение об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соглашение вступило в силу в конце прошлого месяца», — заявил Давид Говрин.