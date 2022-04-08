Ульяновск, 8 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь госпитализированных в ковидные стационары осталось практически на прежнем уровне. Суточное число выявленных случаев заражения снизилось. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 8 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 199 139 случаев инфицирования SARS-CoV-2, в том числе 7 апреля — 309 случаев, 6 апреля — 348. Снижение за последние сутки составило 7,5%.

Что касается госпитализаций в медицинские учреждения, то 7 апреля направили в ковид-госпитали 33-х пациентов, 6 апреля — 32-х.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 994 780 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, что в Ульяновской области за четыре года в рамках программы модернизации первичного звена запланировано открытие 47 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, капитальный ремонт 43 медучреждений, закупка свыше 300 единиц оборудования и 86 транспортных средств.