Брюссель, 8 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, следует 8 апреля из распространенного заявления Европейской комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Европейская комиссия также приветствует добавление 217 физлиц и 18 организаций в санкционные списки. Они включают 179 членов так называемых «правительств» и «парламентов» Донецка и Луганска», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский телеканал NBS отметил, что российская экономика страдает от давления со стороны Запада, но мало кто ожидает, что последний пакет санкций в отношении Москвы, одобренный Европейским союзом и США, будет более эффективным и «повлияет на поведение» президента России Владимира Путина больше, чем предыдущие ограничительные меры.

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